Парма вирішила звільнити тренера після поразки від Роми

Керівництво Парми ухвалило рішення звільнити з посади головного тренера команди Фабіо Пекк’ю.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Офіційного оголошення від клубу з приводу звільнення ще не було, проте керівництво вже повідомило 51-річному тренеру про своє рішення припинити співпрацю.

Таким чином, останнім матчем для Пекк’ї на посаді головного тренера Парми став поєдинок 25 туру Серії А проти Роми Артема Довбика, який пармезанці програли вдома з рахунком 0:1.

Пекк’я очолює Парму з літа 2022 року, він зумів повернути команду в Серію А. На даний момент команда йде у зоні вильоту чемпіонату Італії, посідаючи 18 місце з 20 очками в активі. Поразка від Роми стала для команди четвертою поспіль у чемпіонаті.