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Марсьяль близький до переходу в клуб Ла Ліги

Олег Дідух — 16 вересня 2026, 15:40
Марсьяль близький до переходу в клуб Ла Ліги
Антоні Марсьяль
Getty Images

Відомий французький форвард Антоні Марсьяль може продовжити кар'єру в Малазі.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Переговори перебувають на завершальній стадії, Марсьяль може перейти в іспанський клуб уже найближчими днями. 30-річний нападник перебуває у статусі вільного агента з літа поточного року, коли покинув мексиканський Монтеррей.

Раніше Марсьяль відхилив пропозиції від двох клубів французької Ліги 1 через те, що вони не гарантували йому місця в основі, а також відмовився переходити в лівійський Аль-Іттіхад із Тріполі, де міг заробити 15 мільйонів євро за два роки.

Раніше Марсьяль грав за такі клуби як Монако, Манчестер Юнайтед, Севілья і АЕК. Відзначився 2 голами в 30 матчах за збірну Франції.

Малага Антоні Марсьяль

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