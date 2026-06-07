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Ексзірка Манчестер Юнайтед покине Монтеррей

Олег Дідух — 7 червня 2026, 12:50
Ексзірка Манчестер Юнайтед покине Монтеррей
Антоні Марсьяль
ФК Монтеррей

Французький форвард Антоні Марсьяль покине мексиканський Монтеррей на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У вересні минулого року Марсьяль перейшов у Монтеррей з АЕКа за 1 мільйон євро, підписавши контракт до літа 2027 року з опцією продовження ще на один рік. Проте тепер сторони домовилися про дострокове розірвання угоди за обопільною згодою.

У сезоні-2025/26 Марсьяль взяв участь у 20 матчах Монтеррея в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 3 асистами. Трансферна вартість 30-річного французького нападника наразі оцінюється в 3,5 мільйона євро.

Окрім Монтеррея та АЕКа, Марсьяль також виступав за Монако, Манчестер Юнайтед і Севілью. Забив 2 голи в 30 матчах за збірну Франції.

Монтеррей Антоні Марсьяль

Антоні Марсьяль

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