Ексзірка Манчестер Юнайтед покине Монтеррей

Французький форвард Антоні Марсьяль покине мексиканський Монтеррей на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У вересні минулого року Марсьяль перейшов у Монтеррей з АЕКа за 1 мільйон євро, підписавши контракт до літа 2027 року з опцією продовження ще на один рік. Проте тепер сторони домовилися про дострокове розірвання угоди за обопільною згодою.

У сезоні-2025/26 Марсьяль взяв участь у 20 матчах Монтеррея в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 3 асистами. Трансферна вартість 30-річного французького нападника наразі оцінюється в 3,5 мільйона євро.

Окрім Монтеррея та АЕКа, Марсьяль також виступав за Монако, Манчестер Юнайтед і Севілью. Забив 2 голи в 30 матчах за збірну Франції.