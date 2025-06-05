Ньюкасл підсилився іспанським вінгером

Ексгравець Малаги Антоніо Кордеро тепер гратиме за Ньюкасл.

Про це клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

18-річний футболіст може зіграти на обох флангах атаки. Ньюкасл отримає іспанця безкоштовно, адже його контракт із Малагою завершується 30 червня.

Підписання нової угоди з іспанським клубом ускладнило те, що Малага гратиме у Сегунді. У цьому сезоні Кордеро забив 6 голів та віддав 7 асистів в 40 матчах.

Ймовірно, для отримання ігрової практики молодого таланта відразу віддадуть в оренду.

Нещодавно нападник Ньюкасла та збірної Англії Калум Вілсон розповів про важливість ментального здоров'я та як у підлітковому віці мало не наклав на себе руки.