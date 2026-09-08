Марсьяль відхилив пропозиції від двох клубів Ліги 1
Антоні Марсьяль
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Відомий французький форвард Антоні Марсьяль відхилив пропозиції контракту від двох клубів Ліги 1.
Про це повідомляє FootMercato.
За їхньою інформацією, контракт Марсьялю пропонував один клуб із претендентів на єврокубки і один – із борців за виживання. Проте форвард обидві пропозиції відхилив через те, що йому не гарантували місце в основному складі.
Марсьяль продовжує самостійно підтримувати форму та чекати на пропозицію, яка задовольнить його як фінансові, так і спортивні вимоги.
30-річний нападник став вільним агентом влітку поточного року, коли покинув мексиканський Монтеррей. Раніше він грав за Монако, Манчестер Юнайтед, Севілью і АЕК. Відзначився 2 голами в 30 матчах за збірну Франції.