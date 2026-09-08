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Марсьяль відхилив пропозиції від двох клубів Ліги 1

Олег Дідух — 8 вересня 2026, 17:11
Марсьяль відхилив пропозиції від двох клубів Ліги 1
Антоні Марсьяль
Getty Images

Відомий французький форвард Антоні Марсьяль відхилив пропозиції контракту від двох клубів Ліги 1.

Про це повідомляє FootMercato.

За їхньою інформацією, контракт Марсьялю пропонував один клуб із претендентів на єврокубки і один – із борців за виживання. Проте форвард обидві пропозиції відхилив через те, що йому не гарантували місце в основному складі.

Марсьяль продовжує самостійно підтримувати форму та чекати на пропозицію, яка задовольнить його як фінансові, так і спортивні вимоги.

30-річний нападник став вільним агентом влітку поточного року, коли покинув мексиканський Монтеррей. Раніше він грав за Монако, Манчестер Юнайтед, Севілью і АЕК. Відзначився 2 голами в 30 матчах за збірну Франції.

Антоні Марсьяль

Антоні Марсьяль

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