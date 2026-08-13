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Товариський матч Малага – Фулгем завершився скандалом

Олег Дідух — 13 серпня 2026, 11:27
Товариський матч Малага – Фулгем завершився скандалом
Getty Images

У середу, 12 серпня, в Іспанії відбувся матч між Малагою та Фулгемом, в якому розігрувався трофей товариського турніру Кубок Коста дель Соль. Поєдинок завершився гучним скандалом.

Після 90 хвилин матчу рахунок був нічийним – 2:2. Володар трофею мав визначитися в серії післяматчевих пенальті.

Під час підготовки до серії пенальті, коли команди визначалися з виконавцями ударів, головний тренер Тоттенгема Альваро Арбелоа вступив у суперечку з арбітром матчу Ортісом Аріасом, за що отримав червону картку.

Після цього гравці Фулгема покинули поле, не взявши участь у серії пенальті. Кубок Коста дель Соль вручили Малазі, а приймаюча сторона виявилася вкрай невдоволеною поведінкою гостей.

Згодом з'ясувалося, що яблуком розбрату стала саме серія пенальті. Представники Фулгема стверджують, що її проведення не було передбачене контрактом на проведення матчу, і клуб відповідним чином спланував свою подорож. Через участь у серії пенальті команда могла не встигнути на свій авіарейс.

Нагадаємо, раніше Фулгем підписав форварда Реала Гонсало Гарсію.

Малага Фулгем

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