Товариський матч Малага – Фулгем завершився скандалом

У середу, 12 серпня, в Іспанії відбувся матч між Малагою та Фулгемом, в якому розігрувався трофей товариського турніру Кубок Коста дель Соль. Поєдинок завершився гучним скандалом.

Після 90 хвилин матчу рахунок був нічийним – 2:2. Володар трофею мав визначитися в серії післяматчевих пенальті.

Під час підготовки до серії пенальті, коли команди визначалися з виконавцями ударів, головний тренер Тоттенгема Альваро Арбелоа вступив у суперечку з арбітром матчу Ортісом Аріасом, за що отримав червону картку.

Після цього гравці Фулгема покинули поле, не взявши участь у серії пенальті. Кубок Коста дель Соль вручили Малазі, а приймаюча сторона виявилася вкрай невдоволеною поведінкою гостей.

Arbeloa termina expulsado en un amistoso contra el Málaga... ¡Y SU FULHAM SE NIEGA A JUGAR LA TANDA DE PENALTIS! 😳🟥



🎥 @clm_sora pic.twitter.com/D0NnSN2S9K — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 12, 2026

Згодом з'ясувалося, що яблуком розбрату стала саме серія пенальті. Представники Фулгема стверджують, що її проведення не було передбачене контрактом на проведення матчу, і клуб відповідним чином спланував свою подорож. Через участь у серії пенальті команда могла не встигнути на свій авіарейс.

Нагадаємо, раніше Фулгем підписав форварда Реала Гонсало Гарсію.