Вест Гем хоче орендувати двох гравців Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 16:17
Вест Гем хоче під час січневого трансферного вікна орендувати одразу двох гравців Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, йдеться про англійського півзахисника Коббі Мейну та нідерландського форварда Джошуа Зіркзе. Проте наразі Манчестер Юнайтед не готовий вступати в переговори щодо оренди – головний тренер команди Рубен Аморім хоче зберегти обох гравців, попри те, що вони у поточному сезоні не мають стабільного місця в основі "Червоних дияволів".

Раніше повідомлялося про те, що у послугах Зіркзе зацікавлена Рома, яка хоче позбутися обох своїх форвардів – Артема Довбика та Евана Фергюсона. До Мейну тривалий час проявляє інтерес інший італійський клуб – Наполі.

