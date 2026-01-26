Українська правда
У Реалі покращилася атмосфера в команді після відходу Алонсо – The Athletic

Микола Літвінов — 26 січня 2026, 14:43
У Реалі покращилася атмосфера в команді після відходу Алонсо – The Athletic
Атмосфера в команді мадридського Реала значно покращилася порівняно з напругою, яка існувала за часів Хабі Алонсо.

Про це повідомляє The Athletic, посилаючись на джерела, що близькі до роздягальні.

Ще перед суботнім матчем 21-го туру проти Вільярреала (2:0 на користь Мадрида) представники колишнього штабу Алонсо в коментарі виданню висловили припущення, що ситуація почне покращуватися.

Вони вважали, що гравці відреагують позитивно, оскільки саме їх звинуватили у становищі команди. Цю думку поділяють й джерела, близькі до кількох гравців основи.

Голкіпер Тібо Куртуа після матчу прокоментував ці зміни:

"Я не думаю, що все змінилося так сильно, у кожного тренера свій метод тренувань, але, можливо, зараз щось почало працювати краще".

Зауважимо, що мадридський клуб, який наразі посідає друге місце в Ла Лізі, звільнив Хабі Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони. На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа.

