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Сімеоне хоче придбати в Атлетико свого земляка: клуб готує солідну суму

Андрій Мошкун — 3 липня 2025, 12:33
Сімеоне хоче придбати в Атлетико свого земляка: клуб готує солідну суму
Крістіан Ромеро
Тоттенгем

Мадридський Атлетико близький до підписання центрального захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро.

Про це повідомляє видання AS.

Клуб планує заплатити за 27-річного аргентинця 55 мільйонів євро, ще 15 мільйонів можуть нарахувати у вигляді бонусів. Це трансферне рішення стало відповіддю на запит головного тренера Дієго Сімеоне, який визначив центрального оборонця пріоритетом для придбання.

У поточному сезоні Ромеро провів 26 матчів у складі "шпор", відзначився одним голом і двома результативними передачами.

Нещодавно мадридський клуб оголосив про трансфери Алекса Баени та Маттео Руджері.

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