Атлетико назвав ціну, за яку готовий придбати в Арсенала Зінченка

Лондонський Арсенал встановив на захисника Олександра Зінченка ціну у розмірі 20 млн євро, однак Атлетико, який цікавиться гравцем, упевнений, що з "канонірами" вийде домовитися за меншу суму.

За інформацією Elgoldigital, мадридський клуб готовий запропонувати за українця 10 млн євро + 5 млн бонусів.

Раніше повідомлялося, що Атлетико та дортмундська Боруссія залишаються зацікавленими у трансфері гравця гравця збірної України.

У нинішньому сезоні Зінченко не має стабільного ігрового часу, втративши місце в основному складі через травми. Через це українець зіграв тільки у 13 матчах, назбиравши у сумі всього 408 хвилин.

Нагадаємо, що один з потенційно майбутніх клубів Олександра Зінченка зіграє з Шахтарем у восьмому турі Ліги чемпіонів. Визначилися арбітри, які працюватимуть у цьому поєдинку.