Атлетико Мадрид підписав центрального захисника Феєнорда
Давід Ганцко
ФК Атлетико Мадрид
Центральний захисник Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко став гравцем Атлетико Мадрид.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Контракт розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 30 мільйонів євро плюс бонуси.
Атлетико зумів виграти боротьбу за Ганцко у Аль-Насра. Минулого тижня Фабріціо Романо повідомляв про те, що Ганцко знаходиться за крок від переходу в клуб із Саудівської Аравії.
У минулому сезоні Давід Ганцко зіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі. Він перейшов у нідерландський клуб із празької Спарти влітку 2022 року. Також грав за словацьку Жиліну та італійську Фіорентину.