Атлетико Мадрид підписав центрального захисника Феєнорда

Центральний захисник Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 30 мільйонів євро плюс бонуси.

Атлетико зумів виграти боротьбу за Ганцко у Аль-Насра. Минулого тижня Фабріціо Романо повідомляв про те, що Ганцко знаходиться за крок від переходу в клуб із Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Давід Ганцко зіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі. Він перейшов у нідерландський клуб із празької Спарти влітку 2022 року. Також грав за словацьку Жиліну та італійську Фіорентину.