Атлетико Мадрид – Барселона: де дивитися матч Кубку Іспанії

Барселона завітає в гості до Атлетико Мадрид у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Іспанії з футболу.

Поєдинок відбудеться у середу, 2 квітня, на "Ріяд Ейр Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Переглянути гру в Україні можна на медіасервісі MEGOGO за передплатою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Зауважимо, що перша гра завершилася результативною нічиєю 4:4. Також команди нещодавно зіграли в чемпіонаті Іспанії і каталонці зуміли відігратися з рахунку 2:0 та перемогти – 2:4.

У фіналі Барселона або Атлетико зустрінуться з переможцем протистояння Реал Мадрид – Реал Сосьєдад.