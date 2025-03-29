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Атлетико Мадрид – Барселона: де дивитися матч Кубку Іспанії

Станіслав Лисак — 29 березня 2025, 13:35
Атлетико Мадрид – Барселона: де дивитися матч Кубку Іспанії
Getty Images

Барселона завітає в гості до Атлетико Мадрид у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Іспанії з футболу.

Поєдинок відбудеться у середу, 2 квітня, на "Ріяд Ейр Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

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Зауважимо, що перша гра завершилася результативною нічиєю 4:4. Також команди нещодавно зіграли в чемпіонаті Іспанії і каталонці зуміли відігратися з рахунку 2:0 та перемогти – 2:4.

У фіналі Барселона або Атлетико зустрінуться з переможцем протистояння Реал Мадрид – Реал Сосьєдад.

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