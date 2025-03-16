Бетіс із неймовірним камбеком переграв Леганес, Атлетик вирвав перемогу над Севільєю у 28 турі Ла Ліги

У неділю, 16 березня, відбулась низка матчів в межах 28 туру чемпіонату Іспанії.

Бетіс в неймовірному стилі зміг переграти Леганес, поступаючись після першого тайму 0:2. Ексфутболіст Реала Іско реалізував пенальті та віддав результативний пас на Кучо, який приніс перемогу своїй команді.

В іншому матчі ігрового дня Атлетик завдяки пізньому голу Альвареса вирвав перемогу над Севільєю. Відзначимо нереалізований пенальті Весги наприкінці першого тайму – Нюланд впорався з ударом іспанського хавбека.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

28 тур, 16 березня

Леганес – Бетіс 2:3 (0:2)

Голи: 1:0 – Раба, 29, 2:0 – Раба, 44, 2:1 – Іско, 64 (пен.), 2:2 – Бакамбу, 78, 2:3 – Кучо, 82

Севілья – Атлетик 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Альварес, 84

Нереалізований пенальті: Весга, 45+3 (воротар)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще три матчі в межах Ла Ліги, серед яких мадридський Атлетико на своєму полі прийматиме Барселону. Стартовий свисток суперматчу пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що один з зіркових футболістів Атлетико залишить клуб наприкінці сезону.