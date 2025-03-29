Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: де дивитися матч Кубку Іспанії

Мадридський Реал прийматиме Сосьєдад у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Іспанії з футболу.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 1 квітня, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

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Зауважимо, що перша гра завершилася з мінімальним рахунком 1:0 на користь "вершкових". Раніше повідомлялося, що проти Сосьєдада може зіграти український воротар Андрій Лунін.

У першій півфінальній зустрічі саме Лунін став найкращим гравцем за оцінками SofaScore.