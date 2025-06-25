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Півзахисник Бетіса стане гравцем Атлетико

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 09:14
Півзахисник Бетіса стане гравцем Атлетико
Дієго Сімеоне
Atlético de Madrid

Півзахисник Бетіса та збірної США Джонні Кардозо незабаром стане гравцем Атлетико.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Мадридський колектив заплатить за 23-річного футболіста 30 мільйонів євро, а сторони підпишуть довгостроковий контракт у найближчі 24 години.

Минулого сезону Кардозо зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро.

Напередодні стало ім'я потенційного спадкоємця Сімеоне на посаді головного тренера "матрацників".

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