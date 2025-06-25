Півзахисник Бетіса стане гравцем Атлетико

Півзахисник Бетіса та збірної США Джонні Кардозо незабаром стане гравцем Атлетико.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Мадридський колектив заплатить за 23-річного футболіста 30 мільйонів євро, а сторони підпишуть довгостроковий контракт у найближчі 24 години.

🚨🔴⚪️ Jhonny Cardoso deal between Atlético Madrid and Real Betis will be sealed in the next 24 hours.



The two clubs are finalising details of transfer fee and package worth over €30m.



Matter of (short) time. 🏁🇺🇸 pic.twitter.com/yeeI2apfI2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025

Минулого сезону Кардозо зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро.

Напередодні стало ім'я потенційного спадкоємця Сімеоне на посаді головного тренера "матрацників".