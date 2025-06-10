Атлетико викупив голкіпера Аталанти

Аргентинський голкіпер Хуан Муссо став повноцінним гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

З 2021 року права на Муссо належали Аталанті. Сезон-2024/25 31-річний аргентинець провів у Атлетико на правах оренди. Тепер же іспанці викупили воротаря, підписавши з ним контракт на три роки – до кінця червня 2028 року.

За інформацією ЗМІ, оренда Муссо обійшла Атлетико в 1,5 мільйони євро, викуп – ще у 3 мільйони. У поточному сезоні воротар взяв участь у 11 матчах "Матрацників" у всіх турнірах, пропустивши у них 8 голів і 7 разів відстоявши "на нуль".

Вчора, 9 червня, Атлетико оголосив про підписання французького захисника Барселони Клемана Ленгле на правах вільного агента.