Барселона та Атлетико домовилися про безкоштовний трансфер центрбека збірної Франції
Мадридський Атлетико оголосив про підписання багаторічного контракту з Клеманом Лангле.
Про це "кольчонерос" повідомили на своєму сайті.
За інформацією джерела, Лангле приєднався до команди Дієго Сімеоне на постійній основі в статусі вільного агента – Атлетико та Барселона домовилися про безкоштовний трансфер 29-річного француза.
Захисник підписав із мадридцями угоду, яка розрахована до літа 2028 року.
Сезон-2024/25 Клеман Лангле провів на "Метрополітано" на правах річної оренди з Каталонії. Центрбек збірної Франції зіграв у 34 матчах, у яких він записав на свій рахунок 3 голи, 2 асисти та 11 жовтих карток.
Півфінал Ліги націй проти Іспанії (4:5) став для Лангле першим з 2021 року, в якому він взяв участь.
Нагадаємо, що Франція перемогла Німеччину (2:0) у матчі за третє місце. А Іспанія, яка здолала французів у півфіналі, програла Португалії у серії пенальті.