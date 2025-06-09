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Барселона та Атлетико домовилися про безкоштовний трансфер центрбека збірної Франції

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 17:38
Клеман Лангле
Клеман Лангле
Атлетико Мадрид

Мадридський Атлетико оголосив про підписання багаторічного контракту з Клеманом Лангле.

Про це "кольчонерос" повідомили на своєму сайті.

За інформацією джерела, Лангле приєднався до команди Дієго Сімеоне на постійній основі в статусі вільного агента – Атлетико та Барселона домовилися про безкоштовний трансфер 29-річного француза.

Захисник підписав із мадридцями угоду, яка розрахована до літа 2028 року.

Сезон-2024/25 Клеман Лангле провів на "Метрополітано" на правах річної оренди з Каталонії. Центрбек збірної Франції зіграв у 34 матчах, у яких він записав на свій рахунок 3 голи, 2 асисти та 11 жовтих карток.

Півфінал Ліги націй проти Іспанії (4:5) став для Лангле першим з 2021 року, в якому він взяв участь.

Нагадаємо, що Франція перемогла Німеччину (2:0) у матчі за третє місце. А Іспанія, яка здолала французів у півфіналі, програла Португалії у серії пенальті.

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