Зінченка не буде? Атлетико підпише лівого захисника Аталанти

Атлетико Мадрид близький до підписання лівого захисника Аталанти Маттео Руджері.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, трансфер уже узгоджений. Аталанта отримає за свого гравця 20 мільйонів євро. Іспанський клуб уже запланував медогляд для 22-річного захисника.

Руджері – вихованець Аталанти, сезон-2021/22 провів у оренді в Салернітані. У поточному сезоні на його рахунку 3 асисти в 38 матчах у всіх турнірах. Провів 16 матчів за молодіжну збірну Італії U-21.

Атлетико тривалий час шукав підсилення на позицію лівого захисника. Зокрема, розглядалися кандидатури Олександра Зінченка, Тео Ернандеса та Ендрю Робертсона. Скоріше за все, ніхто з названого вище тріо в іспанський клуб не перейде.