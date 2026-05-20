Головний тренер Фрайбурга поділився очікуваннями про матч проти Астон Вілли

Головний тренер Фрайбурга Юліан Шустер поділився думками про фінальний матч Ліги Європи проти Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Ми дуже раді бути тут і мати змогу зіграти у великому фіналі. У мене не багато часу насолоджуватися моментом. Зараз просто великий фокус на матч. Звісно, з одного боку ми дуже раді грати в цьому фіналі. З іншого боку, ми дуже вмотивовані зіграти цей останній матч".

Він додав, що пару місяців тому навіть подумати не міг про фінал.

"Ніхто б не подумав, що це можливо. Я думаю, навряд чи можна було навіть уявити такий шлях, який ми пройшли. В останніх матчах ми показали дійсно чудову гру, і це просто неймовірно – як для мене, так і для кожного з нас, і для цього спраглого до перемог клубу. Бути зараз тут разом із такою величезною кількістю вболівальників – це справді щось особливе".

Матч Астон Вілла – Фрайбург відбудеться у середу, 20 травня, о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

