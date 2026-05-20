Голкіпер Астон Вілли: У мене є впевненість, що ми можемо перемогти у фіналі

Воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес поділився очікуваннями від фіналу Ліги Європи проти німецького Фрайбурга.

Слова аргентинця наводить пресслужба Астон Вілли.

"У мене є віра й упевненість, що я можу перемогти. Я вірю у свою команду і в себе. Я виходитиму на фінал із думкою, що ми повинні його виграти. Я маю величезну повагу та любов до клубу. Я відданий Астон Віллі. Я став чемпіоном світу, коли був гравцем Астон Вілли. Я виграв Золоту рукавичку як гравець Астон Вілли. Я завжди любитиму цей клуб. Колись я завершу кар'єру, і у воротах стоятиме хтось інший. Але зараз я граю у європейському фіналі, ми знову в Лізі чемпіонів, попри всі обставини, через які нам довелося пройти цього року.

У нас топовий тренер, топовий капітан, хороший кістяк команди, і коли ми тримаємося разом і боремося разом, ми можемо перемогти будь-кого. Ми пройшли через стільки сезонів і матчів разом – від боротьби в середині таблиці до єврокубкових місць, півфіналів, а тепер і фіналу. Думаю, ми це заслужили. Думаю, фанати це заслужили. У тренера вже було п'ять фіналів у цьому турнірі, і ми б не хотіли бачити нікого іншого на лаві, хто б вивів нас на фінал єврокубка", – заявив Мартінес.