Манчестер Сіті випереджає Реал та Ліверпуль у боротьбі за зірку Баєра

Манчестер Сіті готується наступного літа оформити трансфер зірки Баєра Флоріана Вірца за 100 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль та Челсі провели переговори з леверкузенським клубом щодо трансферу 21-річного німця, а Реал готовий віддати за футболіста до 150 мільйонів.

Проте, за інформацією джерела, яке добре обізнане з уподобаннями Вірца, саме Манчестер Сіті тепер вважається головним претендентом на придбання гравця збірної Німеччини.

Цього сезону Флоріан Вірц зіграв у 17 матчах, у яких він відзначився 7 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті майже вирішив проблему, пов'язану з посадою головного тренера.