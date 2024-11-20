Манчестер Сіті випереджає Реал та Ліверпуль у боротьбі за зірку Баєра
Флоріан Вірц
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Манчестер Сіті готується наступного літа оформити трансфер зірки Баєра Флоріана Вірца за 100 мільйонів фунтів.
Про це повідомляє CaughtOffside.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль та Челсі провели переговори з леверкузенським клубом щодо трансферу 21-річного німця, а Реал готовий віддати за футболіста до 150 мільйонів.
Проте, за інформацією джерела, яке добре обізнане з уподобаннями Вірца, саме Манчестер Сіті тепер вважається головним претендентом на придбання гравця збірної Німеччини.
Цього сезону Флоріан Вірц зіграв у 17 матчах, у яких він відзначився 7 голами та 2 асистами.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті майже вирішив проблему, пов'язану з посадою головного тренера.