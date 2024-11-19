Астон Вілла продовжила контракт із гравцем збірної Англії до 2030 року

Клуб Англійської Прем'єр ліги Астон Вілла оголосив, що продовжив до 2030 року контракт із хавбеком Морганом Роджерсом.

Про це повідомила пресслужба "вілланів".

Деталі контракту не вказані, але ЗМІ повідомляли, що гравець отримає покращені фінансові умови.

Астон Вілла придбала 22-річного гравця у січні цього року за 8 млн фунтів із Мідлсбро.

Aston Villa is delighted to announce that Morgan Rogers has signed a new contract with the club! pic.twitter.com/qlRuMXqDwT — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 19, 2024

Цього сезону він відіграв за команду 15 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. У листопадових матчах Ліги націй Морган дебютував за збірну Англії.