Астон Вілла продовжила контракт із ключовим півзахисником

Олексій Мурзак — 10 листопада 2025, 13:19
Морган Роджерс
avfc.co.uk

Астон Вілла оголосила про продовження контракту з півзахисником Морганом Роджерсом.

Про це повідомила пресслужба клубу АПЛ.

Зазначено, що Роджерс підписав нову довгострокову угоду, яка буде розрахована до кінця червня 2031 року.

Його попередній контракт діяв до кінця сезону 2029/30. За даними ЗМІ, зарплата 23-річного атакувального півзахисника відчутно зросте.

23-річний англієць виступає за команду із зими 2024 року, коли він перейшов із Міддлсбро. Він провів 85 матчів за бірмінгемський клуб (18 голів, 20 асистів). Transfermarkt оцінює його у 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла продовжила контракт із капітаном команди.

