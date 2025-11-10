Астон Вілла продовжила контракт із ключовим півзахисником

Астон Вілла оголосила про продовження контракту з півзахисником Морганом Роджерсом.

Про це повідомила пресслужба клубу АПЛ.

Зазначено, що Роджерс підписав нову довгострокову угоду, яка буде розрахована до кінця червня 2031 року.

Aston Villa is delighted to announce that Morgan Rogers has signed a new contract with the club. — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 10, 2025

Його попередній контракт діяв до кінця сезону 2029/30. За даними ЗМІ, зарплата 23-річного атакувального півзахисника відчутно зросте.

23-річний англієць виступає за команду із зими 2024 року, коли він перейшов із Міддлсбро. Він провів 85 матчів за бірмінгемський клуб (18 голів, 20 асистів). Transfermarkt оцінює його у 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла продовжила контракт із капітаном команди.