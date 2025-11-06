Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Астон Вілла продовжила контракт з капітаном

Олександр Булава — 6 листопада 2025, 00:32
Астон Вілла продовжила контракт з капітаном
Астон Вілла

Півзахисник та капітан Астон Вілли Джон Макгінн підписав новий контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

31-річний шотландець став гравцем клубу влітку 2018 року, коли перейшов з Хіберніана. Хавбек зіграв за команду 299 матчів, у яких забив 33 голи та оформив 41 гольову передачу.

У поточному сезоні в його активі 14 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, напередодні Астон Вілла поступилась Ліверпулю в АПЛ. Наступний матч команда зіграє проти Маккабі Тель-Авів у Лізі Європи.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла

Астон Вілла

Салах: Сподіваюся, перемога над Астон Віллою допоможе нам у матчах проти Реала та Манчестер Сіті
Астон Вілла підписала новий контракт з лідером оборони
Маккабі не прийме квитки для фанатів, які Астон Вілла запропонує на матч Ліги Європи
Магвайр приніс МЮ перемогу над Ліверпулем, Тоттенгем вдома програв Астон Віллі у 8 турі АПЛ
Велика Британія не пустить фанатів з Ізраїля на матч Астон Вілла – Маккабі у Лізі Європи

Останні новини