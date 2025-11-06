Астон Вілла продовжила контракт з капітаном

Півзахисник та капітан Астон Вілли Джон Макгінн підписав новий контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

31-річний шотландець став гравцем клубу влітку 2018 року, коли перейшов з Хіберніана. Хавбек зіграв за команду 299 матчів, у яких забив 33 голи та оформив 41 гольову передачу.

Aston Villa is delighted to announce that Club Captain, John McGinn, has signed a new contract with the club. — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 5, 2025

У поточному сезоні в його активі 14 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, напередодні Астон Вілла поступилась Ліверпулю в АПЛ. Наступний матч команда зіграє проти Маккабі Тель-Авів у Лізі Європи.