Астон Вілла підписала новий контракт з лідером оборони
Астон Вілла
Фланговий захисник Астон Вілли Метью Кеш підписав новий контракт з командою.
Про це повідомила пресслужба бірмінгемців.
Угоду, яка була розрахована до літа 2027 року, пролонгували ще на два сезони.
Кеш виступає за "вілліанів" з 2020 року, перебравшись тоді із Ноттінгема. За цей час поляк зіграв 193 матчі у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 12 результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює правого захисника у 25 млн євро.
Напередодні саме гол Кеша допоміг Астон Віллі сенсаційно переграти Манчестер Сіті.