Астон Вілла підписала новий контракт з лідером оборони

Фланговий захисник Астон Вілли Метью Кеш підписав новий контракт з командою.

Про це повідомила пресслужба бірмінгемців.

Угоду, яка була розрахована до літа 2027 року, пролонгували ще на два сезони.

Aston Villa is delighted to announce that Matty Cash has signed a new contract with the club. pic.twitter.com/pKOAzOvW8E — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 27, 2025

Кеш виступає за "вілліанів" з 2020 року, перебравшись тоді із Ноттінгема. За цей час поляк зіграв 193 матчі у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює правого захисника у 25 млн євро.

Напередодні саме гол Кеша допоміг Астон Віллі сенсаційно переграти Манчестер Сіті.