Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Астон Вілла підписала новий контракт з лідером оборони

Володимир Максименко — 27 жовтня 2025, 15:48
Метью Кеш
Астон Вілла

Фланговий захисник Астон Вілли Метью Кеш підписав новий контракт з командою. 

Про це повідомила пресслужба бірмінгемців.

Угоду, яка була розрахована до літа 2027 року, пролонгували ще на два сезони.

Кеш виступає за "вілліанів" з 2020 року, перебравшись тоді із Ноттінгема. За цей час поляк зіграв 193 матчі у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює правого захисника у 25 млн євро.

Напередодні саме гол Кеша допоміг Астон Віллі сенсаційно переграти Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Футбольні трансфери

Астон Вілла

Маккабі не прийме квитки для фанатів, які Астон Вілла запропонує на матч Ліги Європи
Магвайр приніс МЮ перемогу над Ліверпулем, Тоттенгем вдома програв Астон Віллі у 8 турі АПЛ
Велика Британія не пустить фанатів з Ізраїля на матч Астон Вілла – Маккабі у Лізі Європи
Евертон з Миколенком завдав Крістал Пелес першої поразки в сезоні, Манчестер Сіті закрив 7 тур перемогою над Брентфордом
Українським хавбеком серйозно цікавляться клуби АПЛ, Серії А та Бундесліги

Останні новини