Заміна Мартінесу? Астон Вілла підписала досвідченого воротаря

Нідерландський голкіпер Бреста Марко Бізот став гравцем Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Термін дії контракту з 34-річним нідерландським голкіпером та сума трансферу не розголошуються. Кольори Бреста Бізот захищав з літа 2021 року.

У минулому сезоні провів за клуб 41 матч (32 – у Лізі 1, 9 – у Лізі чемпіонів), у яких пропустив 68 голів і 12 разів відстояв "на нуль". У 2020 році провів один матч у складі збірної Нідерландів.

Підписання Бізота пов’язане з імовірним відходом з Астон Вілли голкіпера збірної Аргентини Еміліано Мартінеса. Він попрощався з фанатами команди ще наприкінці минулого сезону, нещодавно повідомлялося про інтерес до аргентинця з боку Манчестер Юнайтед.