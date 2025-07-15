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Манчестер Юнайтед активізував переговори про трансфер Мартінеса

Олексій Погорелов — 15 липня 2025, 20:53
Еміліано Мартінес
Еміліано Мартінес
IMAGO

Манчестер Юнайтед може стати наступним клубом нинішнього голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.

Про ее повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едул.

Згідно з джерелом, манкуніанці роблять конкретні кроки щодо 32-річного аргентинця. Вони серйозно зацікавлені у придбанні голкіпера, він є пріоритетом для головного тренера команди Рубена Аморіма.

Повідомляється, що Астон Вілла і Манчестер Юнайтед вже ведуть переговори. Розмови ще мають перейти до просунутої стадії, але зараз МЮ – це той клуб, який досяг найбільшого прогресу і виявив найбільшу зацікавленість.

Інтерес "червоних дияволів" до чемпіона світу 2022 року збільшився після того, як стало відомо про травму основного воротаря команди Андре Онана.

Нагадаємо, що Астон Вілла готова до розставання з Еміліано Мартінесом, чий контракт із бірмінгемцями розрахований до літа 2029 року.

Раніше стало відомо, що віллани вже домовилися про трансфер голкіпера, який може замінити Мартінеса.

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