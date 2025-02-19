Астон Вілла прийматиме Ліверпуль у перенесеному матчі 29 туру АПЛ

У середу, 19 лютого, у Бірмінгемі на "Вілла Парк" пройде перенесений матч 29 туру Англійської Прем'єр-ліги між Астон Віллою та Ліверпулем.

Цей поєдинок мав відбутися 15 березня, проте 16 березня у команди Арне Слота запланована зустріч з Ньюкаслом у фіналі Кубку ліги. Саме тому матч з вілланами "червоні" проведуть на місяць раніше запланованої дати.

Стартовий свисток гри між Астон Віллою та Ліверпулем прозвучить о 21:30 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

29 тур, 19 лютого

21:30 Астон Вілла – Ліверпуль

На даний момент мерсисайдці очолюють таблицю АПЛ, маючи 60 очок після 25 зіграних турів. Вони випереджають на 7 балів найближчого переслідувача в особі Арсенала.

У той же час підопічні Унаї Емері з 38 очками посідають дев'яте місце, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 балів.

Нагадаємо, що сьогодні у межах плейоф Ліги чемпіонів зіграє інша англійська команда, а саме Манчестер Сіті. "Містяни" зустрінуться з Реалом Андрія Луніна на Сантьяго Бернабеу.

Головні тренери команд по різному дивляться на майбутній поєдинок. Карло Анчелотті відчуватиме себе більш спокійно, порівнюючи з матчами Ла Ліги. А Жузеп Гвардіола готується до складного поєдинку на "Сантьяго Бернабеу". Іспанець вважає, що шанси його колектива на успіх дорівнюють 1%.