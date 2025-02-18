Гвардіола: На Сантьяго Бернабеу завжди було важко, ми знаємо історію

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що матч-відповідь проти мадридського Реала на "Сантьяго Бернабеу" буде вкрай важким.

Про це іспанський фахівець розповів напередодні поєдинку, який відбудеться завтра, 19 лютого.

"З цим стадіоном у мене пов'язані неймовірні спогади. Мені ніколи не було легко приїжджати сюди – коли я був гравцем Барселони, а потім тренером, у Баварії чи Манчестер Сіті. Завжди було важко, ми знаємо історію, але ми завжди створюємо хороші спогади, хороші моменти", – заявив Гвардіола.

Другий матч протистояння Реала та Манчестер Сіті відбудеться у середу, 19 лютого. Старт цього поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола прийняв рішення влаштувати глобальну чистку складу Манчестер Сіті під час літнього трансферного вікна – ніхто не буде застрахований від продажу.