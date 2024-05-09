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Тренер Жирони: Важливо, щоб Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги

— 9 травня, 20:45
Тренер Жирони: Важливо, щоб Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги

Тренер Жирони Мічел Санчес вважає, що друге місце в чемпіонаті Іспанії та звання найкращого бомбардира для українця Артема Довбика є головними цілями команди на кінцівку сезону.

Цитує слова 48-річного фахівця Marca.

"Тиждень був дуже хорошим. Команда готова зіграти завтра і провести чудову гру. Ми вже пробилися в Лігу чемпіонів, але ми можемо боротися і за більш амбітні завдання, і для нас дуже важливо фінішувати на другій позиції, а Довбик щоб став найкращим бомбардиром. Також важливо, щоб команда справляла яскраве враження, щоб гравці показували себе з найкращого боку.
Наша мета - стати другими, і для цього потрібно виграти всі чотири гри, що залишилися. Зараз ми вище "Барси" і хочемо так і завершити сезон", розповів Мічел.

Нагадаємо, що у 34 турі іспанського чемпіонату Жирона з голом та асистом Довбика перемогла Барселону і гарантувала собі участь в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Наразі українець лідирує в списку бомбардирів, забивши загалом 20 голів в Ла Лізі.

Список бомбардирів

  1. Артем Довбик (Жирона) — 20 голів
  2. Джуд Беллінгем (Реал) — 18
  3. Александер Сьорлот (Вільярреал) — 17
  4. Роберт Левандовський (Барселона) — 17
  5. Анте Будимир (Осасуна) — 16

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Артем Довбик

Артем Довбик

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