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Асистент Постекоглу залишив Тоттенгем заради посади головним тренером у Чемпіоншипі

Володимир Максименко — 3 червня 2025, 00:41
Асистент Постекоглу залишив Тоттенгем заради посади головним тренером у Чемпіоншипі
Раян Мейсон
ВБА

Асистент Анге Постекоглу в Тоттенгему Раян Мейсон залишив клуб заради роботи у Вест Бромвічі.

Про це повідомила пресслужба "дроздів".

Фахівець вперше в кар'єрі став головним тренером, підписавши контракт на три роки.

Зазначимо, що 33-річний Мейсон є вихованцем Тоттенгема, у складі якого провів сім років, але регулярно залишав клуб на правах оренди. 

У 2018 році ексфутболіст завершив професійну кар'єру, очоливши академію "шпор". У тренерському штабі лондонців Мейсон працював з 2021 року, двічі виступавши як виконуючий обов'язки головного тренера.

Минулий сезон Вест Бромвіч завершив на дев'ятому місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 64 залікові бали.

Раніше повідомлялось, що у Тоттенгемі ще не вирішили долю самого Постекоглу.

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