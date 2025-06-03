Асистент Постекоглу залишив Тоттенгем заради посади головним тренером у Чемпіоншипі

Асистент Анге Постекоглу в Тоттенгему Раян Мейсон залишив клуб заради роботи у Вест Бромвічі.

Про це повідомила пресслужба "дроздів".

Фахівець вперше в кар'єрі став головним тренером, підписавши контракт на три роки.

Introducing our new men’s first team Head Coach, Ryan Mason! 💙🤍 pic.twitter.com/N8g3xt5F8M — West Bromwich Albion (@WBA) June 2, 2025

Зазначимо, що 33-річний Мейсон є вихованцем Тоттенгема, у складі якого провів сім років, але регулярно залишав клуб на правах оренди.

У 2018 році ексфутболіст завершив професійну кар'єру, очоливши академію "шпор". У тренерському штабі лондонців Мейсон працював з 2021 року, двічі виступавши як виконуючий обов'язки головного тренера.

Минулий сезон Вест Бромвіч завершив на дев'ятому місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 64 залікові бали.

Раніше повідомлялось, що у Тоттенгемі ще не вирішили долю самого Постекоглу.