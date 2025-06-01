Президент Тоттенгема ще не прийняв рішення щодо головного тренера – Романо

Керівництво Тоттенгема ще не визначилось із майбутнім австралійського тренера Енджа Постекоглу на посаді наставника команди.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, президент лондонського клубу Деніел Леві має намір прийняти рішення найближчими днями.

На цей момент остаточного вердикту щодо Постекоглу поки що немає.

🚨⚪️ Spurs chairman Daniel Levy set to decide Ange Postecoglou’s future in the next days, situation open.



Thomas Frank and Marco Silva are both appreciated, discussed internally as options for Spurs job if Ange gets fired.



No final decision on Postecoglou yet. pic.twitter.com/GNvtBcjiAD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2025

Також Романо підтвердив, що у клубі обговорювали кандидатури головного тренера Брентфорда Томаса Франка та наставника Фулгема Марку Сілви. Інсайдер зазначив, що "шпори" розглядатимуть їх у випадку звільнення Постекоглу.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі клуб гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.