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Президент Тоттенгема ще не прийняв рішення щодо головного тренера – Романо

Олексій Мурзак — 1 червня 2025, 23:52
Президент Тоттенгема ще не прийняв рішення щодо головного тренера – Романо
Getty Images

Керівництво Тоттенгема ще не визначилось із майбутнім австралійського тренера Енджа Постекоглу на посаді наставника команди.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, президент лондонського клубу Деніел Леві має намір прийняти рішення найближчими днями.

На цей момент остаточного вердикту щодо Постекоглу поки що немає.

Також Романо підтвердив, що у клубі обговорювали кандидатури головного тренера Брентфорда Томаса Франка та наставника Фулгема Марку Сілви. Інсайдер зазначив, що "шпори" розглядатимуть їх у випадку звільнення Постекоглу.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі клуб гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.

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