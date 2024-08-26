Гірча — про поразку від Вереса: Я гадаю, що цей результат зробить хлопців тільки міцнішими

Асистент головного тренера Колос Андрій Гірча прокоментував поразку від Вереса у 4-му турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що цей результат зробить хлопців тільки міцнішими.

Про це він розповів на YouTube-каналі "УПЛ ТБ".

"Якщо в цілому по грі, то у 2-му таймі ми вже десь переломили гру. Почали дуже потужно, мали забивати гол, але, на жаль, пропустили. Треба передивитися цей момент. Десь втратили концентрацію, дали супернику вибігти в цю контратаку, підібрати цей нейтральний м’яч, і в захисті вже, зрозуміло, треба передивлятися там. Мабуть, десь захисник трохи невдало зробив дію. Але в цілому хочу сказати, що, мабуть, у таких ситуаціях і гуртується команда, попри те, що зараз десь нам не вистачає забитого голу, позитивного результату. Але я гадаю, що це зробить хлопців тільки міцнішими, вони будуть ще більше налаштовуватися, щоб здобути цей результат.

Було тяжко відновитися після кубкової гри, але я вважаю, що у 2-му таймі ми додали, мали ініціативу, більше володіли м’ячем. Все, мабуть, вирішує забитий м’яч. Якщо б цей м’яч ми змогли забити — були для цього моменти – то я гадаю, що десь така емоційна перевага була б ще більше на нашому боці, і, можливо, ми б довели цей матч до виграшу. Але ще раз кажу: нічого страшного не сталося. Рухаємося далі. Ми з хлопцями поспілкувалися. Ще раз кажу: це нас тільки згуртує ще більше, і ми будемо ще більш, скажімо так, голодними до цієї перемоги, яка нам вкрай важлива", — сказав Гірча.

Нагадаємо, що в минулому турі чемпіонату України Колос мінімально поступився Чорноморцю 1:0. Команда за 4 тури набрала лише 2 очки та посідає 15 місце у турнірній таблиці.