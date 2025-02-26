Іраола: Борнмуту не вистачало Забарного
Ілля Забарний
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Головний тренер Борнмута Андоні Іраола заявив, що команді не вистачало центрального захисника збірної України Іллі Забарного в матчі проти Брайтона.
Іспанського фахівця цитує BBC.
"Нам не вистачало Іллі Забарного та Раяна Крісті. Вони дають нам високий рівень, і важко замінити цей високий рівень", – заявив Іраола.
Нагадаємо, у вівторок, 25 лютого, Борнмут у 27 турі АПЛ на виїзді програв Брайтону 1:2. Забарний пропускав цей поєдинок через дискваліфікацію на три матчі, яку він отримав у зв'язку з вилученням у матчі 26 туру проти Вулвергемптона.
Борнмут намагався оскаржити 3-матчеву дискваліфікацію Забарного, проте апеляція була відхилена. Українець також пропустить поєдинки проти того таки Вулвергемптона в Кубку Англії та проти Тоттенгема в АПЛ.