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Іраола: Борнмуту не вистачало Забарного

Олег Дідух — 26 лютого 2025, 19:02
Іраола: Борнмуту не вистачало Забарного
Ілля Забарний
Getty images

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола заявив, що команді не вистачало центрального захисника збірної України Іллі Забарного в матчі проти Брайтона.

Іспанського фахівця цитує BBC.

"Нам не вистачало Іллі Забарного та Раяна Крісті. Вони дають нам високий рівень, і важко замінити цей високий рівень", – заявив Іраола.

Нагадаємо, у вівторок, 25 лютого, Борнмут у 27 турі АПЛ на виїзді програв Брайтону 1:2. Забарний пропускав цей поєдинок через дискваліфікацію на три матчі, яку він отримав у зв'язку з вилученням у матчі 26 туру проти Вулвергемптона.

Борнмут намагався оскаржити 3-матчеву дискваліфікацію Забарного, проте апеляція була відхилена. Українець також пропустить поєдинки проти того таки Вулвергемптона в Кубку Англії та проти Тоттенгема в АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Брайтон Ілля Забарний Андоні Іраола

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