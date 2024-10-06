Ашур: Головне, щоб в якийсь момент ми не стали самовпевненими або пихатими

Головний тренер Полісся Імад Ашур сподівається, що вдалі результати не затуманять голову його підопічним.

Про це він сказав після домашньої перемоги над Ворсклою, яка вивела його команду в лідери УПЛ. Слова Ашура наводить пресслужба Полісся.

Я не знаю, чого вона нам додає. Головне, щоб в якийсь момент ми не стали самовпевненими або пихатими, але ми над цим щоденно працюємо, запобігаємо цьому. Не може на нас впливати ані рахунок матчу, ані проміжна позиція в таблиці. Зараз йде сезон, зараз не варто дивитися в таблицю.

Матч закінчився, робимо висновки, готуємося до наступної гри, розуміємо, що будуть сюрпризи, ми все одно маємо готуватися до кожного епізоду. Ми готуємось від матчу до матчу, особисто я так готуюсь. Особливо, це в той момент, коли ми все ще формуємо колектив та стабільність нашої ідеї.

На цьому етапі виключно фокус на суперниках, повага до суперників. Якщо протягом цього періоду формування ми ще й здобуваємо результат, то я можу тільки порадіти за хлопців. Бо вони це заслуговують тією роботою, яку виконують щоденно на кожному тижні.

Також радію за вболівальників, за керівництво. Я особисто теж можу порадіти тому, що поки є приємні відчуття, з якими можна далі йти і готуватися до наступних матчів. Але фокус на процесі і тільки в кінці сезону можна буде про щось говорити", – сказав Ашур.