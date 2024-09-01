Ми намагаємося викреслити це слово: Ашур розповів, як міняє ментальність Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур хоче, аби його підопічні не знали слова "неможливо".

Про це він сказав у ефірі УПЛ ТБ після розгромної перемоги над Чорноморцем у 5 турі чемпіонату України.

"Тейлор поскаржився на задню. Не можу зараз сказати, бо ви розумієте, що нам треба зробити дослідження і зрозуміти. Пайшао – наче, судоми. Ви бачили, дограв матч до кінця, взяв участь у 4-му голі, хоча вже ледве ходив. Але все ж таки в критичні моменти так само треба знайти в собі певний запас, коли вже здається, що вже неможливо. Ми намагаємося викреслити слово "неможливо" з нашого лексикону", — сказав Ашур.

Полісся поки не знає гіркоти поразки в чемпіонаті України-2024/25. У перших чотирьох іграх "вовки" здобули три перемоги та одного разу зіграли внічию. Нагадаємо, Ашур очолив команду після завершення минулого сезону.