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Ми намагаємося викреслити це слово: Ашур розповів, як міняє ментальність Полісся

Ігор Чернявський — 1 вересня, 07:35
Ми намагаємося викреслити це слово: Ашур розповів, як міняє ментальність Полісся
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур хоче, аби його підопічні не знали слова "неможливо".

Про це він сказав у ефірі УПЛ ТБ після розгромної перемоги над Чорноморцем у 5 турі чемпіонату України.

"Тейлор поскаржився на задню. Не можу зараз сказати, бо ви розумієте, що нам треба зробити дослідження і зрозуміти. Пайшао – наче, судоми. Ви бачили, дограв матч до кінця, взяв участь у 4-му голі, хоча вже ледве ходив.

Але все ж таки в критичні моменти так само треба знайти в собі певний запас, коли вже здається, що вже неможливо. Ми намагаємося викреслити слово "неможливо" з нашого лексикону", — сказав Ашур.

Полісся поки не знає гіркоти поразки в чемпіонаті України-2024/25. У перших чотирьох іграх "вовки" здобули три перемоги та одного разу зіграли внічию. Нагадаємо, Ашур очолив команду після завершення минулого сезону.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Імад Ашур

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