Давно хотіли перервати цю серію: Ашур – про перемогу над Шахтарем
Головний тренер Полісся Імаду Ашур оцінив перемогу над Шахтарем у 17 турі чемпіонату України.
Про це наставник розповів у коментарі УПЛ ТБ.
Безвиграшна серія Полісся до матчу з Шахтарем нараховувала 8 матчів.
"Давно хотіли перервати цю серію. Проти таких суперників, як Шахтар, кожен буде виходити на поле і повністю викладатись. Хочу подякувати хлопцям та керівництву за підтримку, а також привітати і подякувати всім житомирянам, хто підтримує команду.
Ця перемога дозволить піти на відпочинок у позитивному настрої, фокусуючись на тих речах, про які говорили раніше. Ми будемо починати процес перебудови. Попереду багато викликів. Будемо працювати над тим, щоб не давати суперникам організовувати нам такі серії", – розповів Ашур.
Полісся після перемоги над Шахтарем відірвалося від Карпат у турнірній таблиці та закріпилося на п'ятому місці, заробивши вже 27 балів.