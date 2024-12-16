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Давно хотіли перервати цю серію: Ашур – про перемогу над Шахтарем

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 13:41
Давно хотіли перервати цю серію: Ашур – про перемогу над Шахтарем

Головний тренер Полісся Імаду Ашур оцінив перемогу над Шахтарем у 17 турі чемпіонату України.

Про це наставник розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Безвиграшна серія Полісся до матчу з Шахтарем нараховувала 8 матчів.

"Давно хотіли перервати цю серію. Проти таких суперників, як Шахтар, кожен буде виходити на поле і повністю викладатись. Хочу подякувати хлопцям та керівництву за підтримку, а також привітати і подякувати всім житомирянам, хто підтримує команду.

Ця перемога дозволить піти на відпочинок у позитивному настрої, фокусуючись на тих речах, про які говорили раніше. Ми будемо починати процес перебудови. Попереду багато викликів. Будемо працювати над тим, щоб не давати суперникам організовувати нам такі серії", – розповів Ашур.

Полісся після перемоги над Шахтарем відірвалося від Карпат у турнірній таблиці та закріпилося на п'ятому місці, заробивши вже 27 балів.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Імад Ашур

Полісся

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