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Артета – про трансфери Арсеналу: Я довіряю своїм гравцям

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 16:20
Артета – про трансфери Арсеналу: Я довіряю своїм гравцям
Мікель Артета
Фото Фабріціо Романо

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував можливі зимові підписання запевнивши, що повністю довіряє наявним у складі гравцям.

Цитує фахівця Фабріціо Романо.

"Я повністю довіряю своїм гравцям. Ми дуже багато забиваємо та мало пропускаємо. Повністю впевнений у своїх футболістах", – заявив Артета.

Після 16 турів "каноніри" розмістились на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок.

Зазначимо, що Арсенал довгий час пов'язують із трансфером будь-якого форварда взимку. У складі лондонців є лише два профільних нападники – Габріель Жезус (20 матчів, 1 гол, 2 асисти) та Рахім Стерлінг (10 матчів, 1+2).

Раніше Артета висловився про відсутність ігрового часу у Стерлінга.

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