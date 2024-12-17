Артета – про трансфери Арсеналу: Я довіряю своїм гравцям

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував можливі зимові підписання запевнивши, що повністю довіряє наявним у складі гравцям.

Цитує фахівця Фабріціо Романо.

"Я повністю довіряю своїм гравцям. Ми дуже багато забиваємо та мало пропускаємо. Повністю впевнений у своїх футболістах", – заявив Артета.

🔴⚪️ Arteta on January signings: “I fully trust the squad and our players”.



“The amount we generate in the match and how little we concede I fully trust my players”. pic.twitter.com/hOvIvmEkCa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024

Після 16 турів "каноніри" розмістились на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок.

Зазначимо, що Арсенал довгий час пов'язують із трансфером будь-якого форварда взимку. У складі лондонців є лише два профільних нападники – Габріель Жезус (20 матчів, 1 гол, 2 асисти) та Рахім Стерлінг (10 матчів, 1+2).

Раніше Артета висловився про відсутність ігрового часу у Стерлінга.