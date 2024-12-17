Артета – про трансфери Арсеналу: Я довіряю своїм гравцям
Мікель Артета
Фото Фабріціо Романо
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував можливі зимові підписання запевнивши, що повністю довіряє наявним у складі гравцям.
Цитує фахівця Фабріціо Романо.
"Я повністю довіряю своїм гравцям. Ми дуже багато забиваємо та мало пропускаємо. Повністю впевнений у своїх футболістах", – заявив Артета.
Після 16 турів "каноніри" розмістились на третьому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок.
Зазначимо, що Арсенал довгий час пов'язують із трансфером будь-якого форварда взимку. У складі лондонців є лише два профільних нападники – Габріель Жезус (20 матчів, 1 гол, 2 асисти) та Рахім Стерлінг (10 матчів, 1+2).
Раніше Артета висловився про відсутність ігрового часу у Стерлінга.