Артета – про матч з ПСВ: На нас чекає команда, що вибила Ювентус
Мікель Артета
Арсенал
Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив силу ПСВ напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Це матч, який справді створює додаткову напругу для усіх нас. Попереду команда, яка вибила Ювентус. Ми багато грали з ПСВ останніми роками, тому сьогодні дізнаємось, який ще на нас виклик.
Результати у футболі бувають різними, мене хвилює те, як грає команда. У нас є дві гри, але ми хочемо домінувати та отримати позитивний результат", – розповів Артета.
Зазначимо, що матч між "канонірами" та ПСВ відбудеться сьогодні, 4 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше іспанський тренер поділився строками відновлення лідерів атаки Арсенала – Букайо Сака та Габріеля Мартінеллі.