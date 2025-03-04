Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета – про матч з ПСВ: На нас чекає команда, що вибила Ювентус

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 10:53
Артета – про матч з ПСВ: На нас чекає команда, що вибила Ювентус
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив силу ПСВ напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Це матч, який справді створює додаткову напругу для усіх нас. Попереду команда, яка вибила Ювентус. Ми багато грали з ПСВ останніми роками, тому сьогодні дізнаємось, який ще на нас виклик.

Результати у футболі бувають різними, мене хвилює те, як грає команда. У нас є дві гри, але ми хочемо домінувати та отримати позитивний результат", – розповів Артета.

Зазначимо, що матч між "канонірами" та ПСВ відбудеться сьогодні, 4 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше іспанський тренер поділився строками відновлення лідерів атаки Арсенала – Букайо Сака та Габріеля Мартінеллі.

Мікель Артета ПСВ Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25

Мікель Артета

Артета поділився невтішними новинами про терміни повернення Сака та Мартінеллі
Артета: Ситуація у боротьбі за титул не змінилась
Артета: Здатися в боротьбі за чемпіонство? Тільки через мій труп
Артета: Арсенал має показати злість після поразки від Вест Гема
Ми показали недостатній рівень, – Артета прокоментував поразку від Вест Гема

Останні новини