Артета – про матч з ПСВ: На нас чекає команда, що вибила Ювентус

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив силу ПСВ напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Це матч, який справді створює додаткову напругу для усіх нас. Попереду команда, яка вибила Ювентус. Ми багато грали з ПСВ останніми роками, тому сьогодні дізнаємось, який ще на нас виклик.

Результати у футболі бувають різними, мене хвилює те, як грає команда. У нас є дві гри, але ми хочемо домінувати та отримати позитивний результат", – розповів Артета.