Він зіграв чудово: Артета – про гру Зінченка в матчі з ПСВ

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета оцінив гру у півзахисті Олександра Зінченка в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Цитує тренера Football London.

"Зінченко та Мартін Едегор добре зіграли в центрі поля. Я думаю, що Олександр чудово зіграв. У нього є дивовижна здатність просувати м'яч і знаходити вільний простір, щоб потім відправити м'яч у сітку воріт. Ми дуже щасливі, тому що ми знайшли інше рішення, щоб розкрити найкращі його якості. Зараз він робить саме те, що найбільше потрібно команді. Він у відмінній формі", – розповів Артета.

Нагадаємо, перший гол "канонірів" у матчі забив Олександр Зінченко. Українець за свій виступ отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди

З усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 12 березня можна ознайомитися ТУТ.