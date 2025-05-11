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Артета розповів, чому АПЛ виграв Ліверпуль, а не Арсенал

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 14:07
Артета розповів, чому АПЛ виграв Ліверпуль, а не Арсенал
Мікель Артета
УЄФА

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про те, чому його команда не змогла складати конкуренцію Ліверпулю протягом усього сезону в боротьбі за АПЛ.

Думку іспанця наводить ESPN.

"Не це вплинуло декілька факторів. Від самого початку ми мали доволі короткий склад, а якщо у вас недостатньо гравців, то є велика ймовірність травмувати тих, хто грає. Так було декілька сезонів поспіль і мало що змінилось.

Знаєте, виграти трофей – це дуже велика справа. Ліверпуль зміг із цим впоратись, зберігши склад та послідовність. Правда в тому, що ми не змогли досягти успіху через стабільні проблеми, які мали.

Я не хочу виправдовуватись, але ми були єдиною англійською командою у півфіналі Ліги чемпіонів. Ось це дійсно рівень", – розповів Артета.

Зазначимо, що сьогодні "каноніри" зіграють проти Ліверпуля в матчі 36 туру чемпіонату Англії. Суперник достроково став чемпіоном, а лондонці мають зберегти за собою друге місце у турнірній таблиці. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше Артета з гумором відповів на запитання журналістів щодо планів на літнє трансферне вікно.

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