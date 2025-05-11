Артета розповів, чому АПЛ виграв Ліверпуль, а не Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про те, чому його команда не змогла складати конкуренцію Ліверпулю протягом усього сезону в боротьбі за АПЛ.

Думку іспанця наводить ESPN.

"Не це вплинуло декілька факторів. Від самого початку ми мали доволі короткий склад, а якщо у вас недостатньо гравців, то є велика ймовірність травмувати тих, хто грає. Так було декілька сезонів поспіль і мало що змінилось.

Знаєте, виграти трофей – це дуже велика справа. Ліверпуль зміг із цим впоратись, зберігши склад та послідовність. Правда в тому, що ми не змогли досягти успіху через стабільні проблеми, які мали.

Я не хочу виправдовуватись, але ми були єдиною англійською командою у півфіналі Ліги чемпіонів. Ось це дійсно рівень", – розповів Артета.