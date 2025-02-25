Артета: Здатися в боротьбі за чемпіонство? Тільки через мій труп

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що його команда не здається в боротьбі за чемпіонство в АПЛ, хоча визнає, що завоювати титул буде вкрай складно.

Наставника "Канонірів" цитує Фабріціо Романо.

"Якщо ви хочете виграти АПЛ, то вам потрібно зробити щось особливе. Якщо ви хочете виграти АПЛ за таких обставин, у яких знаходимося ми, то, напевно, вам потрібно буде зробити щось, чого не робив ніхто в історії АПЛ. Чи здаємося ми? Тільки через мій труп. Якщо я перестану вірити – я піду додому. Математично чемпіонство можливе", – заявив іспанець.

За 11 турів до фінішу Арсенал іде другим у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи на 11 очок від Ліверпуля та маючи матч у запасі.

Раніше повідомлялося про те, що Арсенал побореться з Манчестер Юнайтед за Матіса Теля.