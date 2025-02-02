Арсенал та Манчестер Юнайтед поборються за півзахисника Баварії

Манчестер Юнайтед та Арсенал продовжують цікавитися можливістю підписання вінгера Баварії Матіса Теля.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець все ще може покинути мюнхенський клуб до кінця зимового трансферного вікна. Зазначається, що француз був великим шанувальником Тьєррі Анрі та Кріштіану Роналду, які є легендами Арсенала та МЮ відповідно.

🚨🇫🇷 Understand Manchester United and Arsenal are both in contact with Mathys Tel’s camp now!



Cristiano and Henry are two of the main idols for Mathys who’s now considering his options.



❗️ Still concrete chances to leave Bayern in the final 36h, waiting on final decision. pic.twitter.com/7DEeGuUC1z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

Раніше повідомлялося, що 19-річний француз незадоволений відсутністю ігрового часу під керівництвом Венсана Компані, через що він висловив бажання змінити команду.

Цього сезону Матіс Тель взяв участь у 13 матчах (396 хвилин), у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія має намір позбутися одного з хавбеків команди Компані.