Арсенал та Манчестер Юнайтед поборються за півзахисника Баварії
Матіс Тель
ФК Баварія
Манчестер Юнайтед та Арсенал продовжують цікавитися можливістю підписання вінгера Баварії Матіса Теля.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравець все ще може покинути мюнхенський клуб до кінця зимового трансферного вікна. Зазначається, що француз був великим шанувальником Тьєррі Анрі та Кріштіану Роналду, які є легендами Арсенала та МЮ відповідно.
Раніше повідомлялося, що 19-річний француз незадоволений відсутністю ігрового часу під керівництвом Венсана Компані, через що він висловив бажання змінити команду.
Цього сезону Матіс Тель взяв участь у 13 матчах (396 хвилин), у яких віддав одну гольову передачу.
Раніше з'явилася інформація, що Баварія має намір позбутися одного з хавбеків команди Компані.