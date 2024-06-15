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Полісся розірвало контракт з ексзахисником Динамо

Олександр Булава — 15 червня, 13:59
Полісся розірвало контракт з ексзахисником Динамо

Полісся розірвало контракт з українським центральним захисником Артемом Шабановим.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Угоду, яка була розрахована до 30 червня 2025 року, розірвали за обопільною згодою сторін.

Шабанов перейшов у Полісся влітку минулого року з угорського Фегервара. У його активі 26 матчів у всіх турнірах за "вовків".

Зазначимо, що Артем до житомирського клубу виступав за київський Арсенал, Волинь, кам'янську Сталь, Олімпік, Динамо Київ і Легію.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Полісся перемогло Шахтар й отримало право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

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