Полісся розірвало контракт з ексзахисником Динамо

Полісся розірвало контракт з українським центральним захисником Артемом Шабановим.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Угоду, яка була розрахована до 30 червня 2025 року, розірвали за обопільною згодою сторін.

Шабанов перейшов у Полісся влітку минулого року з угорського Фегервара. У його активі 26 матчів у всіх турнірах за "вовків".

Зазначимо, що Артем до житомирського клубу виступав за київський Арсенал, Волинь, кам'янську Сталь, Олімпік, Динамо Київ і Легію.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Полісся перемогло Шахтар й отримало право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.