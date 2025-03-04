Всі стали каблуками: Мілевський назвав недолік сучасних футболістів

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вважає, що нинішнє покоління футболістів занадто мало уваги приділяє єднанню колективу, віддаючи перевагу своїм дівчатам.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі футбольного клубу ІГНІС.

"Характер завжди потрібний. Ось наше покоління забивало на все – на дівчат, на дружин. Збиралися, сиділи, а зараз ви каблуки. Просто каблуки.

Чому б не зібратися разом, якщо є така нагода? Не хочеш пиво пити, добре, без проблем, візьми колу. Поговорити про щось, поспілкуватися. Це зближує колектив", – вважає Мілевський.