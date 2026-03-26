Люксембург з голом Тіля здолав Мальту, Латвія переграла Гібралтар у Лізі націй

Сьогодні, 26 березня, відбулись перші матчі за право залишитися в третьому дивізіоні Ліги націй.

Збірна Латвії на виїзді обіграла національну команду Гібралтару. Єдиним голом у грі відзначився нападник Арки Гдиня Владіславс Гутковскіс, який на 63-й хвилині реалізував одинадцятиметровий.

В іншій зустрічі за право залишитись в дивізіоні С Люксембург виявився сильнішим за Мальту – 2:0. Рахунок відкрив екснападник полтавської Ворскли Венсан Тіль, а наприкінці зустрічі голом відзначився Матіас Олесен.

Ліга націй. Ліга C/D

26 березня

Гібралтар – Латвія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Гутковскіс (пен)

Мальта – Люксембург 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Тіль, 0:2 – 90+3 Олесен

Матчі-відповіді відбудуться 31 березня.

Напередодні Туреччина вибила Румунію у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026.