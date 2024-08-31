Габелок: У мене був конфлікт зі Скрипником

Півзахисник одеського Чорноморця Артем Габелок розповів про причину, через яку він покинув Металіст 1925.

Його слова передає Український футбол.

"У нас був невеличкий конфлікт із Віктором Скрипником. Ми не знайшли спільної мови й наприкінці чемпіонату, навесні, я вже розумів, що влітку шукатиму нову команду. Тому був готовим до цього. Це звичайні робочі моменти. Таке трапляється. Ми мали різні погляди, я розумів, що у майбутньому потрібно буде шукати собі новий клуб", — сказав футболіст.

Зазначимо, Артем виступав за харків'ян з 2021 року. За цю команду він провів 85 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, напередодні Чорноморець розгромно поступився Поліссю у матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги. У турнірній таблиці одесити посідають 14 місце, маючи в активі 3 очка після чотирьох поразок, та однієї перемоги.