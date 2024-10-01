Довбик не вийде у старті Роми на матч проти Ельфсборга

Головний тренер Роми Іван Юрич планує ротацію у матчі 2 туру Ліги Європи проти Ельфсборга, давши таким чином відпочити основним гравцям "вовків".

Про це інформує RomaPress.

Повідомляється, що більшість лідерів команди, такі як Пауло Дібала, Джанлука Манчіні та Лоренцо Пеллегріні отримають відпочинок.

Видання також зазначає, що з лавки запасних розпочне матч український форвард Артем Довбик. Замість нього зі стартових хвилин вийде Ельдор Шомуродов, який який вже забив 1 гол у Серії А після повернення до Роми з оренди в Кальярі.

Матч Ельфсборг – Рома відбудеться у четвер, 3 жовтня. Початок о 22:00.

Нагадаємо, у матчі проти Атлетика у 1 турі Ліги Європи Довбик став автором забитого голу.

Цього сезону на рахунку 27-річного українця також два голи у шести матчах Серії А.