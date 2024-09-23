Довбик звернувся до фанатів після першого бенефісу на Олімпіко

Нападник Роми Артем Довбик поділився враженнями від переможного матчу проти Удінезе, в якому він відзначився голом та асистом.

У своєму Instagram він опублікував пост із подякою вболівальникам за підтримку.

"Я щасливий забити сьогодні на Стадіо Олімпіко. Зробити це у присутності вболівальників Роми викликає особливі емоції. Дякую вам за підтримку. Форца Рома!" – написав Довбик.

На 19-й хвилині Артем отримав розрізаючий пас від Пауло Дібали, увійшов у штрафний майданчик і точно пробив у дальній кут. У другому таймі український бомбардир віддав гольову передачу на Томмазо Бальданці, але згодом у нього "відібрали" асист через рикошет. Довбик був визнаний найкращим гравцем поєдинку.