Бєсєдін підписав контракт з клубом другого дивізіону Чехії – джерело

Артем Бєсєдін визначився із наступним пунктом свого призначення у футбольній кар'єрі.

Про рішення 28-річного українця повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, форвард підрисав контракт з чеським клубом Лишень. Угода між сторонами розрахована до кінця нинішнього сезону. Офіційно про початок співпраці щодна зі сторін ще не повідомила.

Зазначимо, що Лишень виступає у другому за силою дивізіоні Чехії, що є аналогом Першої ліги України.

Нагадаємо, що з 1 січня Артем Бєсєдін отримав статус вільного агента. Казахський Ордабаси не став продовжувати контракт з екснападником Динамо та збірної України.

Раніше повідомлялося про інтерес до Бєсєдіна з боку кількох румунських клубів. А тренер одного з них навіть підтвердив переговори з українцем.